Завтра Зеленський відвідає засідання КС у справі про конституційність розпуску Ради

Президент Володимир Зеленський відвідає засідання Конституційного Суду у справі про конституційність його указу про розпуск Верховної Ради 11 червня.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мене запросили на це засідання. Це вперше в історії незалежності, коли Президент прийде на засідання Конституційного Суду. Я обов'язково буду. Ми впевнені у своїй позиції", - сказав він.

Засідання КС відбудеться 11 червня о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Раніше Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.

Тим часом, указ Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори набрав чинності.