Завтра Зеленський відвідає засідання КС у справі про конституційність розпуску Ради

Президент Володимир Зеленський відвідає засідання Конституційного Суду у справі про конституційність його указу про розпуск Верховної Ради 11 червня.\r\nПро це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Мене запросили на це засідання. Це вперше в історії незалежності, коли Президент прийде на засідання Конституційного Суду. Я обов'язково буду. Ми впевнені у своїй позиції", - сказав він.\r\nЗасідання КС відбудеться 11 червня о 10:00.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.\r\nРаніше Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради. \r\nТим часом, указ Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори набрав чинності.