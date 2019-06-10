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10 червня 2019, понеділок, 17:25 21
Президент 2019-06-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Завтра Зеленський відвідає засідання КС у справі про конституційність розпуску Ради

Завтра Зеленський відвідає засідання КС у справі про конституційність розпуску Ради

Президент Володимир Зеленський відвідає засідання Конституційного Суду у справі про конституційність його указу про розпуск Верховної Ради 11 червня.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мене запросили на це засідання. Це вперше в історії незалежності, коли Президент прийде на засідання Конституційного Суду. Я обов'язково буду. Ми впевнені у своїй позиції", - сказав він.

Засідання КС відбудеться 11 червня о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Раніше Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.

Тим часом, указ Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори набрав чинності.

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