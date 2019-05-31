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31 мая 2019, пятница, 18:53 519
Президент 2019-05-31T18:54:50+03:00
Українські Новини
Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии, – СМИ

Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии, – СМИ

Владимир Зеленский. Скриншот youtube/РБК
Владимир Зеленский. Скриншот youtube/РБК

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, посвященное энергетической безопасности. Однако решения приняты не были. Рассмотрение решений, на которых публично настаивал бизнесмен Игорь Коломойский, СНБО перенесено на 2 недели.

Об этом сообщило интернет-издание "Деловая столица".

"Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через 2 недели будут приняты соответствующие решения", - говорится на сайте официального интернет-представительства Президента.

Формальным поводом для проведения сегодняшнего заседания СНБО стала трагедия на шахте "Лесная" (Государственное предприятие "Львовуголь"), унесшая жизни 2 горняков. В то же время, как завил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook, профсоюзные лидеры на данное заседание приглашены не были.

Заседание прошло в закрытом режиме. Наиболее резонансным вопросом, который рассматривался СНБО, был новый рынок электроэнергии.

Как сообщалось, на отмене закона "О рынке электроэнергии" публично настаивает бизнесмен Игорь Коломойский, ферросплавные заводы которого являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине.

Закон "О рынке электроэнергии", на основании которого 1 июля 2019 года должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС).

Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного в рамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС.

Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро.

Больше новостей о: Электроэнергия Президент Украины СНБОУ Владимир Зеленский Новый рынок электроэнергии

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