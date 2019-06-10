Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про запровадження нового ринку електричної енергії.\r\nВідповідний законопроект №10376 зареєстрований в Раді 10 червня, передають Українські Новини.\r\nНаголошується, що законопроект був внесений як невідкладний.\r\nТекст документа на даний момент на сайті Верховної Ради відсутній.\r\n(новина доповнена подробицями)\r\nЯк повідомив представник Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, Зеленський пропонує Верховній Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020 року.\r\nГерус уточнив, що "Законопроект №10376 про внесення змін до Закону" Про ринок електроенергії "- відстрочка введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.\r\n"На жаль, за 2 роки не була виконана відповідна робота з підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризових явищ на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. І разом з цим розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зекретарь РНБО допускав запуск ринку електроенергії з 1 липня. При цьому, за словами Данилюка, за відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість.\r\nЗМІ писали, що Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії.\r\nТим часом в ЄБРР вважають, що відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна, а представництво ЄС рекомендує відстрочити введення нового ринку електроенергії в Україні.\r\nЗаконом "Про ринок електричної енергії" передбачено введення з 1 липня 2019 року повномасштабного функціонування ринку електричної енергії.