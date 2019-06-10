Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про запровадження нового ринку електричної енергії.

Відповідний законопроект №10376 зареєстрований в Раді 10 червня, передають Українські Новини.

Наголошується, що законопроект був внесений як невідкладний.

Текст документа на даний момент на сайті Верховної Ради відсутній.

(новина доповнена подробицями)

Як повідомив представник Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, Зеленський пропонує Верховній Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020 року.

Герус уточнив, що "Законопроект №10376 про внесення змін до Закону" Про ринок електроенергії "- відстрочка введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.

"На жаль, за 2 роки не була виконана відповідна робота з підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризових явищ на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. І разом з цим розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, зекретарь РНБО допускав запуск ринку електроенергії з 1 липня. При цьому, за словами Данилюка, за відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість.

ЗМІ писали, що Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії.

Тим часом в ЄБРР вважають, що відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна, а представництво ЄС рекомендує відстрочити введення нового ринку електроенергії в Україні.

Законом "Про ринок електричної енергії" передбачено введення з 1 липня 2019 року повномасштабного функціонування ринку електричної енергії.