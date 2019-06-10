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10 червня 2019, понеділок, 17:56 40 Доповнено
Президент 2019-06-10T19:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік

Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік

Електроенергія.
Електроенергія.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про запровадження нового ринку електричної енергії.

Відповідний законопроект №10376 зареєстрований в Раді 10 червня, передають Українські Новини.

Наголошується, що законопроект був внесений як невідкладний.

Текст документа на даний момент на сайті Верховної Ради відсутній.

(новина доповнена подробицями)

Як повідомив представник Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, Зеленський пропонує Верховній Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020 року.

Герус уточнив, що "Законопроект №10376 про внесення змін до Закону" Про ринок електроенергії "- відстрочка введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.

"На жаль, за 2 роки не була виконана відповідна робота з підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризових явищ на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. І разом з цим розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, зекретарь РНБО допускав запуск ринку електроенергії з 1 липня. При цьому, за словами Данилюка, за відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість.

ЗМІ писали, що Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії.

Тим часом в ЄБРР вважають, що відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна, а представництво ЄС рекомендує відстрочити введення нового ринку електроенергії в Україні.

Законом "Про ринок електричної енергії" передбачено введення з 1 липня 2019 року повномасштабного функціонування ринку електричної енергії.

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