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27 мая 2019, понедельник, 12:24 673
Экономика 2019-05-27T14:15:02+03:00
Українські Новини
Отсрочка запуска свободного рынка электроэнергии в Украине необходима, - ЕБРР

Отсрочка запуска свободного рынка электроэнергии в Украине необходима, - ЕБРР

Электроэнергия.
Электроэнергия.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает необходимым отсрочить запуск свободного рынка электрической энергии на неопределенный срок.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

"ЕБРР присоединяется к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена, в частности отсутствует необходимая для его успешного функционирования детальная регуляторная и техническая инфраструктура", - говорится в нем.

Также в ЕБРР отметили, что запуск рынка с 1 июля с большой долей вероятности приведет к нарушению его функционирования, и это будет не в интересах украинских потребителей и участников рынка.

Кроме того, в сообщении отмечается, что перенос срока запуска рынка должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск.

Как сообщали Українськi Новини, ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза. Ранее НКРЭКУ утвердила кодексы и правила для нового рынка электроэнергии.

Тем временем ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП.

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