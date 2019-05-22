У Трампа официально считают, что Сытник работал против них, – СМИ

Юрист Президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в ходе президентских выборов в США "оппонировал Трампу и работал на компанию (Хиллари) Клинтон".\r\nОб этом сообщило интернет-издание Depo.ua.\r\nПо мнению Джулиани, антикоррупционная инфраструктура, созданная с помощью США, должна быть реформирована. Ею занималась уже бывший посол США в Украине Мари Йованович.\r\n"Очевидно, что они должны быть реформированы. Есть вопросы по НАБУ. Мне рассказали, что там делами руководило посольство США, а не правительство Украины, как должно было бы быть. И это неправильно. Наше посольство не должно вмешиваться в дела организаций в других странах. Мы можем комментировать их работу, но не управлять ими. Кроме того, глава НАБУ Сытник оппонировал Трампу, работал на компанию Клинтон и был очень близок к американскому посольству", - отметил Джулиани.\r\nТакже адвокат Трампа сказал, что Мари Йованович действовала против действующего Президента США.\r\n"Что касается Йованович, то она действовала против Трампа, тормозила расследование дела о вмешательстве Киева в американские выборы и призвала генпрокурора (Украины Юрия Луценко) не трогать Лещенко, Сытника и НПО, которые спонсирует Джордж Сорос. Она ходила и убеждала уже бывшую украинскую власть, что Трамп должен быть смещен, агитировала за импичмент. Йованович действовала очень неподобающе. Такое поведение недопустимо для американского посла", - добавил Джулиани.\r\nНапомним, 26 апреля Трамп заявил об инициации расследования деятельности Йованович и Сытника.\r\n20 марта стало известно, что в интервью американскому HillTv генпрокурор Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала ему список людей, относительно которых нельзя проводить расследование.\r\nПозже Посольство США в Украине опровергло заявление Луценко.\r\nТакже известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело против Сытника.\r\nПредседатель НАБУ уверяет, что они не могли вмешиваться в выборы в США.