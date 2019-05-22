У Трампа официально считают, что Сытник работал против них, – СМИ

Юрист Президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в ходе президентских выборов в США "оппонировал Трампу и работал на компанию (Хиллари) Клинтон".

Об этом сообщило интернет-издание Depo.ua.

По мнению Джулиани, антикоррупционная инфраструктура, созданная с помощью США, должна быть реформирована. Ею занималась уже бывший посол США в Украине Мари Йованович.

"Очевидно, что они должны быть реформированы. Есть вопросы по НАБУ. Мне рассказали, что там делами руководило посольство США, а не правительство Украины, как должно было бы быть. И это неправильно. Наше посольство не должно вмешиваться в дела организаций в других странах. Мы можем комментировать их работу, но не управлять ими. Кроме того, глава НАБУ Сытник оппонировал Трампу, работал на компанию Клинтон и был очень близок к американскому посольству", - отметил Джулиани.

Также адвокат Трампа сказал, что Мари Йованович действовала против действующего Президента США.

"Что касается Йованович, то она действовала против Трампа, тормозила расследование дела о вмешательстве Киева в американские выборы и призвала генпрокурора (Украины Юрия Луценко) не трогать Лещенко, Сытника и НПО, которые спонсирует Джордж Сорос. Она ходила и убеждала уже бывшую украинскую власть, что Трамп должен быть смещен, агитировала за импичмент. Йованович действовала очень неподобающе. Такое поведение недопустимо для американского посла", - добавил Джулиани.

Напомним, 26 апреля Трамп заявил об инициации расследования деятельности Йованович и Сытника.

20 марта стало известно, что в интервью американскому HillTv генпрокурор Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала ему список людей, относительно которых нельзя проводить расследование.

Позже Посольство США в Украине опровергло заявление Луценко.

Также известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело против Сытника.

Председатель НАБУ уверяет, что они не могли вмешиваться в выборы в США.