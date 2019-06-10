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10 червня 2019, понеділок, 16:05 13
Суспільство 2019-06-10T16:08:57+03:00
Українські Новини
ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це

ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це

Генеральна прокуратура допитала директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у зв'язку з фактом недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Так, він ще приходив до ГПУ на допит", - сказав співрозмовник.

При цьому джерело повідомило, що візит Ситника по цій справі відбувся вже після того, як він передав Генпрокуратурі письмові свідчення у справі про втручання у вибори Президента США.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань розслідує справу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.

А раніше ми розповідали про зламані квадроцикли, Hennessy і елітні котеджі: з'явилися подробиці відпочинку Ситника.

Ще й ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинку під рівним.

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