ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це

Генеральна прокуратура допитала директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у зв'язку з фактом недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Так, він ще приходив до ГПУ на допит", - сказав співрозмовник.\r\nПри цьому джерело повідомило, що візит Ситника по цій справі відбувся вже після того, як він передав Генпрокуратурі письмові свідчення у справі про втручання у вибори Президента США.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань розслідує справу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nГенпрокурор Юрій Луценко заявив, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.\r\nА раніше ми розповідали про зламані квадроцикли, Hennessy і елітні котеджі: з'явилися подробиці відпочинку Ситника.\r\nЩе й ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинку під рівним.