Поющий французский шансон прокурор вошел в список депутатов Зеленского

На досрочных парламентских выборах от партии "Слуга народа" под номером 37 будет баллотироваться прокурор Днепровской областной прокуратуры Владлен Неклюдов. Он поет на трех языках и записывает собственные клипы. Об этом сообщает "Первый городской".

СМИ утверждают, что Неклюдов пел даже для бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. Кроме того, в 2015 году он намеревался возглавить Криворожскую прокуратуру №2, но по результатам предварительного тестирования оказался на 14-м месте из 16.

Неклюдов был прокурором в резонансном деле - ДТП в Кривом Роге, которое произошло в 2018 году. Тогда столкнулась маршрутка, легковая Mazda и автобус. В результате аварии погибли 8 человек, а еще один умер позже в больнице, передает "Страна".

Как сообщали Українські Новини, опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа".

Тем временем, согласно соцопросам "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормили шаурмой.