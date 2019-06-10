Зубко не будет принимать участия в досрочных выборах Рады

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко не намерен участвовать в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Нет. Мы говорим сейчас о более глобальной истории. Любое место в списке или в политической группе не является соответствующим масштабу изменений, которые происходят сегодня в государстве", - сказал Зубко, отвечая на вопрос об участии в досрочных выборах.

При этом он отметил, что планирует продолжить работу над внедрением реформ децентрализации и энергоэффективности, но не уточнил каким образом.

"Моя задача - сделать все, чтобы в новом коалиционном соглашении в будущем парламенте были закреплены все дальнейшие шаги как реформы децентрализации, так и энергоэффективности. Но коалиционное соглашение - лишь инструмент. Мой горизонт - 2025 год и вступление Украины в Евросоюз", - прокомментировал министр.

Зубко был назначен на должность вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в апреле 2016 года.

Тем временем министр культуры Евгений Нищук, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр образования Лилия Гриневич идут на досрочные выборы Ради в списке партии примьер-министра Владимира Гройсмана.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпун-Цинцадзе вошла в первую десятку списка партии пятого Президента Петра Порошенко.