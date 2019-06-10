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10 июня 2019, понедельник, 11:21 105
Выборы 2019-06-10T13:00:03+03:00
Українські Новини
Радикальная партия Ляшко, которая согласно опросам не проходит в Раду, представила свой список кандидатов

Радикальная партия Ляшко, которая согласно опросам не проходит в Раду, представила свой список кандидатов

Олег Ляшко. Фото:
Олег Ляшко. Фото: "Радіо Свобода"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, депутат Рады от фракции Радикальной партии Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая, действующий депутат Рады от фракции "Народный фронт" Иван Савка возглавили список Радикальной партии на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Соответствующий список огласил Ляшко на съезде Радикальной партии в понедельник, передают Українські Новини.

В список партии также вошли руководитель исполкома Радикальной партии Олег Аверьянов, руководитель Киевской областной организации Сергей Скуратовский, депутаты Рады от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский, депутат Рады от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский и 13 номером в списке числится действующий депутат от фракции Радикальной партии Валерия Заружко.

Всего партия представила 41 кандидата партийного списка.

По словам Ляшко, в списки вошли как уже известные по работе с ним люди, так и представители команды во всех регионах.

"Лучшие из лучших, как я и обещал. В первой части списка руководители областных партийных организаций, которые сделали лучший результат на выборах... Я веду в парламент людей, которые знают жизнь. Это люди из областей, люди, которые в жизни сами всего добиваются. У меня в списке нет "блатных", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, понедельник, 10 июня - последний день для выдвижения политическими партиями кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.

Тем временем 48,5% респондентов, опрошенных КМИС, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 11,8% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады. Радикальная партия Олега Ляшко набирает 2,9% и не проходит в Раду. 

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