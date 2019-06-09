Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины"

Социальные сети возмущенно комментируют антисемитские и расистские высказывания журналиста "Голоса Украины" Василия Чепурного, в котором он высказался о президенте Владимире Зеленском и спортсмене-борце Жане Беленюке, который идет на парламентские выборы под десятым номером от партии "Слуга народа".

Об этом сообщают Українські Новини.

Зеленского Чепурной назвал "евреем-клоуном", а Беленюка - "негром".

Так, Facebook-пользователи в комментариях к записи самого Чепурного, отдельных постах, и делясь записью пишут, что выражения, использованные Чепурным, - недостойны журналиста, тем более - журналиста парламентского издания.

Многие украинцы считают, что в то время, как страна стремится к толерантности, такие высказывания являются недопустимыми от публичного человека.

Пользователи ставят ссылку на Facebook-страницу "Голоса Украины", призывая извиниться за Чепурного и задуматься над тем, нужен ли газете в штате такой сотрудник. Также возмущенные оставляют соответствующие комментарии под новостными записями на странице издания.

Как сообщали Українські Новини, ведущего ВВС уволили за расистский твит о ребенке Меган Маркл и принца Гарри.