Тягнибок возглавил общий список шести партий на выборы в Раду

Лидер политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олег Тягнибок возглавил общий список ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Государственническая инициатива Яроша", ОУН и "Конгресс украинских националистов" на внеочередные выборы Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Свободы", передают Українські Новини.

Согласно ему, данные партии идут на выборы в Раду общим списком.

"Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок", - сказано в сообщении.

Также в первую пятерку вошли лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, председатель "Правого сектора" Андрей Тарасенко и вице-спикер Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.

Соответствующее решение было принято на съезде "Свободы" 9 июня.

Кроме общего списка во время собрания также утвердили перечень кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.

Как сообщали Українськi Новини, Тягнибок неожиданно отказался от участия в президентских выборах.

Тем временем "Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду, Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи", а Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".