"Слуга народа" определит кандидатуру премьера после формирования коалиции в Раде

Партии "Слуга народа" намерена определить кандидатуру премьер-министра после формирования коалиции в Верховной Раде.

Об этом сообщил на брифинге, который состоялся после съезда партии "Слуги народа" в Киеве лидер партии Дмитрий Разумков.

"Тогда, когда пойдем в парламент, когда будет сформирована коалиция, тогда мы определим и кандидатуру премьера, а после этого он подберет свою команду", - сказал он.

Разумков отметил, что команда Зеленского не приступала к переговорам по поводу кандидатуры премьера.

"Сегодня вступать в какие-то переговоры, разговаривать, а кто будет премьером, кто будет министром здравоохранения, кто будет министром энергетики и другие направления, мы не будем", - подчеркнул политик.

Как сообщали Українські новини, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список политической партии "Слуга народа" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

"Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. А на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой.

Тем временем, от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.