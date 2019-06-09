"Слуга народа" определит кандидатуру премьера после формирования коалиции в Раде

Партии "Слуга народа" намерена определить кандидатуру премьер-министра после формирования коалиции в Верховной Раде.\r\nОб этом сообщил на брифинге, который состоялся после съезда партии "Слуги народа" в Киеве лидер партии Дмитрий Разумков.\r\n"Тогда, когда пойдем в парламент, когда будет сформирована коалиция, тогда мы определим и кандидатуру премьера, а после этого он подберет свою команду", - сказал он.\r\nРазумков отметил, что команда Зеленского не приступала к переговорам по поводу кандидатуры премьера.\r\n"Сегодня вступать в какие-то переговоры, разговаривать, а кто будет премьером, кто будет министром здравоохранения, кто будет министром энергетики и другие направления, мы не будем", - подчеркнул политик.\r\nКак сообщали Українські новини, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список политической партии "Слуга народа" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.\r\n"Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. А на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой.\r\nТем временем, от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.