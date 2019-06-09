Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил біля Станиці Луганської, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики черговий раз зірвали заплановане на 16 червня розведення сил і засобів біля Станиці Луганської Луганській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"8 червня з 20:55 по 21:35 збройні формування Російської Федерації у напрямку населеного пункту Миколаївка черговий раз здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська зі стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, цей факт демонструє небажання збройних формувань дотримуватися "мінських угод" з розведення сил і засобів на цій ділянці місцевості, оскільки угодою визначено, що розведення сил може бути здійснено тільки після дотримання режиму тиші і його фіксації Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) протягом семи діб.\r\nТаким чином, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" може бути 17 червня, тільки за умови збереження режиму тиші до зазначеного терміну.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 8 червня, 1 травмований військовослужбовець.\r\nРаніше бойовики 12 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 7 червня, 2 військовослужбовців загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.\r\nЗа останньою інформацією, з початку поточного року вбито і поранено 320 військових.