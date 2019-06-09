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09 червня 2019, неділя, 14:00 17
Силові структури 2019-06-09T14:08:14+03:00
Українські Новини
Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил біля Станиці Луганської, - СЦКК

Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил біля Станиці Луганської, - СЦКК

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики черговий раз зірвали заплановане на 16 червня розведення сил і засобів біля Станиці Луганської Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"8 червня з 20:55 по 21:35 збройні формування Російської Федерації у напрямку населеного пункту Миколаївка черговий раз здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська зі стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, цей факт демонструє небажання збройних формувань дотримуватися "мінських угод" з розведення сил і засобів на цій ділянці місцевості, оскільки угодою визначено, що розведення сил може бути здійснено тільки після дотримання режиму тиші і його фіксації Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) протягом семи діб.

Таким чином, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" може бути 17 червня, тільки за умови збереження режиму тиші до зазначеного терміну.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 8 червня, 1 травмований військовослужбовець.

Раніше бойовики 12 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 7 червня, 2 військовослужбовців загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.

За останньою інформацією, з початку поточного року вбито і поранено 320 військових.

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