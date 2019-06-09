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09 июня 2019, воскресенье, 06:00 49 Карта
Жизнь 2019-06-09T06:00:02+03:00
Українські Новини
Жара нарастает: синоптик предупредила украинцев о приближении аномальной погоды

Жара нарастает: синоптик предупредила украинцев о приближении аномальной погоды

Фонтан. Фото: pixabay
Фонтан. Фото: pixabay

В воскресенье, 9 июня в Украине ожидаются грозовые дожди на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

При грозах - локально - сильные ливни, шквалы, град.

На остальной территории - сухо. 

"Жара продолжится и даже будет нарастать, днем + 28 + 33 градуса", - предупредила синоптик. 

На Западе в воскресенье будет свежее - + 24 + 27 градусов.

В Киеве в воскресенье вероятность дождя с грозой, максимальная температура воздуха 28 + 30 градусов.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же время атмосферные фронты и в дальнейшем будут провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине. 

5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.

Кроме того, 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.

Также синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

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