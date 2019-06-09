Жара нарастает: синоптик предупредила украинцев о приближении аномальной погоды

В воскресенье, 9 июня в Украине ожидаются грозовые дожди на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

При грозах - локально - сильные ливни, шквалы, град.

На остальной территории - сухо.

"Жара продолжится и даже будет нарастать, днем + 28 + 33 градуса", - предупредила синоптик.

На Западе в воскресенье будет свежее - + 24 + 27 градусов.

В Киеве в воскресенье вероятность дождя с грозой, максимальная температура воздуха 28 + 30 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же время атмосферные фронты и в дальнейшем будут провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине.

5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.

Кроме того, 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.

Также синоптик дала предварительный прогноз на неделю.