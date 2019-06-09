Жара нарастает: синоптик предупредила украинцев о приближении аномальной погоды

В воскресенье, 9 июня в Украине ожидаются грозовые дожди на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПри грозах - локально - сильные ливни, шквалы, град.\r\nНа остальной территории - сухо. \r\n"Жара продолжится и даже будет нарастать, днем + 28 + 33 градуса", - предупредила синоптик. \r\nНа Западе в воскресенье будет свежее - + 24 + 27 градусов.\r\nВ Киеве в воскресенье вероятность дождя с грозой, максимальная температура воздуха 28 + 30 градусов.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же время атмосферные фронты и в дальнейшем будут провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине. \r\n5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.\r\nКроме того, 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.\r\nТакже синоптик дала предварительный прогноз на неделю.