"Ви пробили дно" - Зеленський іронічно "подякував" Раді, яка проігнорувала його ініціативи

Президент України Володимир Зеленський в іронічній формі "подякував" депутатам Верховної Ради, яких розпустив в день інавгурації, за те, що вони не прийняли жоден з запропонованих ним законопроектів.

Відповідне відеозвернення Зеленського опубліковано на сторінці Адміністрації Президента в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент повинен бути об'єктивним, тому, коли є за що, - треба хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній Раді величезне дякую", - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що після розпуску парламенту в нього були думки про те, що, можливо, він помилився, дарма растустил парламент, а депутати, насправді, готові працювати і приймати важливі рішення.

Проте парламентарії за ці дні залишили діючою мажоритарну систему, недоторканність, старих міністрів і силовиків на посадах, а також можливість не відповідати за незаконне збагачення.

"Дякую. Дякую, що своєю "плідною" працею довели всій країні: рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не обманюєте людей, не намагаєтеся сподобатися виборцям, а залишаєтеся собою - продовжуєте прогулювати і "кнопкодавити", - сказав Зеленський.

Голова держави заявив, що "всі ті гарячі слова, які депутатам адресують громадяни, - заслужені".

"Рівень вашої підтримки був 4%, але дякую, що не зупиняєтеся і продовжуєте пробивати дно", - сказав президент.

Він підкреслив, що громадяни України все бачать і все розуміють і закликав народ зробити свій вибір 21 липня.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" лідирує в рейтингах з великою перевагою, відразу за нею "Опозиційна платформа" і БПП.

Зеленський пропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Також Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.