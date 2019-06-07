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07 червня 2019, пʼятниця, 20:31 13
Верховна Рада і партії 2019-06-07T23:15:02+03:00
Українські Новини
Рада відтермінувала штрафи в півмільйона гривень за зберігання і виробництво палива без ліцензії

Рада відтермінувала штрафи в півмільйона гривень за зберігання і виробництво палива без ліцензії

Паливо. Фото: from-ua
Паливо. Фото: from-ua

Верховна Рада відстрочила введення штрафів за зберігання і виробництво палива без ліцензії до 31 грудня.

За прийняття проекту постанови №10359 проголосували 239 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Раніше прийнятий закон передбачав, що до 1 липня суб'єкти господарювання мали отримати ліцензію на право зберігання та виробництва палива.

Передбачалося, що після цієї дати об'єктам господарювання, які не отримали ліцензію, загрожував штраф у розмірі 500 тис. гривень.

Однак голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, виступаючи в парламенті, повідомила, що штрафи накладатимуться не з 1 липня, а з 31 грудня.

"У ході підготовки до практичної реалізації цього законопроекту виявилося, що велика кількість суб'єктів господарювання, особливо підприємства агропромислового комплексу, гірничовидобувні, автотранспортні підприємства не мають деяких з необхідних документів для того, щоб отримати ліцензію на право зберігання пального, тому необхідно дати ще 7 місяців для підготовки для отримання документів, для отримання ліцензій", - сказала Южаніна.

Протягом цього часу суб'єкти господарювання зможуть отримати необхідні документи для отримання ліцензії.

З 1 липня 2019 року Закон №481 "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" також буде стосуватися держрегулювання виробництва і обороту палива.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група "А-95" вважає необхідним впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів для відшкодування частки експортованих з Росії нафтопродуктів.

Також Нафтогазова асоціація України (НАУ) виступила за скасування перенесення впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів з 1 липня 2019 року на 1 січня 2021 року.

Тим часом російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива до України.

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