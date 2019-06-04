Ликвидация теневого рынка нефтепродуктов поможет противостоять давлению России в топливной сфере, - "Консалтинговая группа "А-95"

"Консалтинговая группа "А-95" считает необходимым внедрение реформы по усилению контроля за оборотом нефтепродуктов для возмещения доли экспортируемых из России нефтепродуктов.

Об этом говорится в сообщении "Консалтинговой группы "А-95", передают Українські Новини.

В нем отмечается, что важнейшим шагом для поддержки украинских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после ограничения поставок нефтепродуктов из России станет ликвидация "теневого" рынка нефтепродуктов.

Отмечатеся, что центральным элементом этой программы является запуск с 1 июля 2019 года лицензирования операций с нефтепродуктами, внедрение системы мониторинга фактических остатков топлива на складах с помощью уровнемеров в стационарных и передвижных хранилищах, а также модернизация системы администрирования топливного акциза.

"Нелегальные НПЗ и прочие кустарные производители преимущественно выпускают бензин - избыточную позицию в номенклатуре украинских НПЗ. Это делает увеличение переработки невозможным. Контроль за торговлей и перемещением моторных топлив должен существенно снизить "теневой" оборот и в первую очередь дать стимул спросу на продукцию украинских НПЗ", - отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Кроме того, легализация "теневых" объемов нефтепродуктов позволит увеличить доходы государственного бюджета, которые можно использовать для создания запасов нефтепродуктов на базе Государственного агентства резерва.

Также правительство должно обязать акционерное общество "Укрзализныця" и Министерство обороны Украины сформировать и удерживать неснижаемый запас в объеме не менее их месячного потребления и необходимо ускорить внесение в парламент законопроекта о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, который находится в стадии разработки около четырех лет.

Кроме того, в сообщении отмечается, что для возмещения поставок нефтепродуктов из России необходимо снизить портовые сборы, что поможет снизить себестоимость сырья и повысить конкурентоспособность экспортной продукции украинских НПЗ.

"Стратегическим направлением альтернативных поставок в "Консалтинговой группе "А-95" считают импорт по морю, который на данный момент обеспечивает не более 10% национального баланса дизельного топлива. По расчетам экспертов, существующая портовая инфраструктура потенциально способна заместить не только российские, но и белорусские поставки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого необходимо вдвое снизить портовые сборы до уровня среднеевропейских, ввести льготный железнодорожный тариф на вывоз топлива из портов и приоритетно обеспечить нефтеперевалочные комплексы подвижным составом.

"Основным риском при переориентации на "морские" поставки является доминирующее положение группы "Приват" в сфере портовой нефтеперевалки, что в сумме с контролем над крупнейшим в стране Кременчугским НПЗ создает угрозу монополизации рынка. В связи с этим правительству необходимо вернуться к активному участию в управлении Кременчугским НПЗ, в котором государству принадлежит 43% акций, и рассмотреть возможность участия в загрузке нефтью предприятия силами Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", - отмечено в сообщении.

Также "Консалтинговая группа "А-95" добавила, что если реализация данного комплекса мер не даст желаемого результата, правительству необходимо будет задействовать ограничительные механизмы в виде квот и пошлин по стране происхождения.

Как сообщали Українські Новини, Россия почти вдвое снизила поставки нефтепродуктов из-за санкций.

Также Нефтегазовая ассоциация Украины выступает за отмену переноса внедрения реформы по усилению контроля за оборотом нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2021 года.