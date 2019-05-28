НАУ выступает за отмену переноса реформы системы контроля оборота нефтепродуктов

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) выступает за отмену переноса внедрения реформы по усилению контроля за оборотом нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2021 года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила президент НАУ Неля Привалова, передают Українські Новини.

Она считает, что введение норм лицензирования деятельности по производству, оптовой, розничной продаже и хранению нефтепродуктов, а также обязательная поэтапная установка уровнемеров и расходомеров на резервуары нефтебаз и АЗС приведет к резкому сокращению объемов теневого рынка топлива, увеличению налоговых поступлений и улучшению качества нефтепродуктов для потребителей.

"По мере приближения даты старта программы мы чувствуем усиление сопротивления прогрессивным преобразованиям, от которых выигрывают все - государство, добросовестный бизнес, потребители. Чтобы остановить реформы, социальные сети и СМИ наполняются фейками и апокалиптическими прогнозами, которые не имеют ничего общего с реальностью", - отметила Привалова.

Также она подчеркнула, что Государственная налоговая служба не запрещает фермерам хранить топливо, а согласно закону только проверяет документы и выдает лицензии, в том числе на хранение топлива.

"Новые правила не являются украинским ноу-хау, это адаптированная европейская практика, которая многим не нравится. Но если страна хочет наполнять государственный бюджет, а потребители хотят забыть о фальсификате и взрывах на заправочных станциях - другого пути нет", - добавила Привалова.

Также она отметила, что если предприятие имеет все разрешительные документы на осуществление производства, торговли, хранения и реализации топлива, которые оно, согласно действующему законодательству, должно иметь, то предприятие без труда получит лицензию.

"Все требуют реформ, но все их боятся. Эта реформа, как и электронное администрирование НДС, акциза, или контроль за целевым назначением авиагаза пройдет быстро и незаметно для тех, кто работает в правовом поле", - отметил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Ассоциация заявляет, что в Украине с нарушениями работают по меньшей мере 1 500 заправок, объем реализации топлива через заправочные пункты, которые работают без разрешительных документов, в месяц составляет около 40 тыс. тонн, теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива составляет 20%, а сжиженного газа - 30-50%, в зависимости от региона.

"За последние годы, рынок нефтепродуктов стал очень искаженным и нам как национальному производителю, который инвестирует в модернизацию и производство бензинов нам тяжело конкурировать, когда мы инвестируем десятки млн гривен, оплачивая все налоги и акциз, НДС. В то же время существует какая-то параллельная реальность, где кто-то как-то получает сырье, перерабатывает его не оплачивая никаких налогов и потом продаёт её за наличные и имеет возможность продавать её на несколько гривен дешевле, чем мы", - добавил директор по коммерческим вопросам государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Также потери государственного и местных бюджетов в 2018 году от действия теневого рынка составили около 10 млрд гривен.

"Основными факторами такой критической ситуации стали длительное отсутствие системных мер по противодействию нелегальным АЗС со стороны органов власти и отсутствие контроля за соответствием фактического и документального оборота топлива", - подытожила Привалова.