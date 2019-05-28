подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 мая 2019, вторник, 16:35 66
Экономика 2019-05-28T16:44:20+03:00
Українські Новини
НАУ выступает за отмену переноса реформы системы контроля оборота нефтепродуктов

НАУ выступает за отмену переноса реформы системы контроля оборота нефтепродуктов

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) выступает за отмену переноса внедрения реформы по усилению контроля за оборотом нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2021 года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила президент НАУ Неля Привалова, передают Українські Новини.

Она считает, что введение норм лицензирования деятельности по производству, оптовой, розничной продаже и хранению нефтепродуктов, а также обязательная поэтапная установка уровнемеров и расходомеров на резервуары нефтебаз и АЗС приведет к резкому сокращению объемов теневого рынка топлива, увеличению налоговых поступлений и улучшению качества нефтепродуктов для потребителей.

"По мере приближения даты старта программы мы чувствуем усиление сопротивления прогрессивным преобразованиям, от которых выигрывают все - государство, добросовестный бизнес, потребители. Чтобы остановить реформы, социальные сети и СМИ наполняются фейками и апокалиптическими прогнозами, которые не имеют ничего общего с реальностью", - отметила Привалова.

Также она подчеркнула, что Государственная налоговая служба не запрещает фермерам хранить топливо, а согласно закону только проверяет документы и выдает лицензии, в том числе на хранение топлива.

"Новые правила не являются украинским ноу-хау, это адаптированная европейская практика, которая многим не нравится. Но если страна хочет наполнять государственный бюджет, а потребители хотят забыть о фальсификате и взрывах на заправочных станциях - другого пути нет", - добавила Привалова.

Также она отметила, что если предприятие имеет все разрешительные документы на осуществление производства, торговли, хранения и реализации топлива, которые оно, согласно действующему законодательству, должно иметь, то предприятие без труда получит лицензию.

"Все требуют реформ, но все их боятся. Эта реформа, как и электронное администрирование НДС, акциза, или контроль за целевым назначением авиагаза пройдет быстро и незаметно для тех, кто работает в правовом поле", - отметил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. 

Ассоциация заявляет, что в Украине с нарушениями работают по меньшей мере 1 500 заправок, объем реализации топлива через заправочные пункты, которые работают без разрешительных документов, в месяц составляет около 40 тыс. тонн, теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива составляет 20%, а сжиженного газа - 30-50%, в зависимости от региона.

"За последние годы, рынок нефтепродуктов стал очень искаженным и нам как национальному производителю, который инвестирует в модернизацию и производство бензинов нам тяжело конкурировать, когда мы инвестируем десятки млн гривен, оплачивая все налоги и акциз, НДС. В то же время существует какая-то параллельная реальность, где кто-то как-то получает сырье, перерабатывает его не оплачивая никаких налогов и потом продаёт её за наличные и имеет возможность продавать её на несколько гривен дешевле, чем мы", - добавил директор по коммерческим вопросам государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Также потери государственного и местных бюджетов в 2018 году от действия теневого рынка составили около 10 млрд гривен.

"Основными факторами такой критической ситуации стали длительное отсутствие системных мер по противодействию нелегальным АЗС со стороны органов власти и отсутствие контроля за соответствием фактического и документального оборота топлива", - подытожила Привалова.

Больше новостей о: Нефтепродукты Укргаздобыча Нефтегазовая ассоциация Украины

Архив
Новости
Прогресса в разблокировании Венгрией работы комиссии Украина-НАТО нет, - Волкер 17:15
Зеленский назначил себе второго советника 17:07
Бойко хочет снизить тарифы на газ в 2 раза 17:07
Стало известно о проблемах с экспортом украинского зерна "Бунге", – СМИ 16:55
Зеленский назначил замглавы Администрации Гончарука 16:53
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Во вторник евро резко подешевел 10:35
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok