"Украинская стратегия" Гройсмана не будет выдвигать кандидатов в депутаты по мажоритарным округам

Партия "Украинская стратегия" Гройсмана не намерена выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.

Об этом Українським Новинам сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Партия выдвинула исключительно кандидатов по списку. Мажоритарки по состоянию на сегодня нет", - сказал он.

При этом он не уточнил, когда партия представит остальную часть списка и сколько человек в него войдут, однако подчеркнул, что это будет публично.

Также он назвал преждевременными вопросы о формировании коалиции в будущем составе Рады с партией "Слуга народа".

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

Ранее Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

Но Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана.