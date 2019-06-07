"Украинская стратегия" Гройсмана не будет выдвигать кандидатов в депутаты по мажоритарным округам

Партия "Украинская стратегия" Гройсмана не намерена выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил министр юстиции Павел Петренко.\r\n"Партия выдвинула исключительно кандидатов по списку. Мажоритарки по состоянию на сегодня нет", - сказал он.\r\nПри этом он не уточнил, когда партия представит остальную часть списка и сколько человек в него войдут, однако подчеркнул, что это будет публично.\r\nТакже он назвал преждевременными вопросы о формировании коалиции в будущем составе Рады с партией "Слуга народа".\r\nКак сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.\r\nРанее Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.\r\nНо Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана.