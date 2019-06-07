подписаться на рассылку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 июня 2019, пятница, 15:30 170
Выборы 2019-06-07T15:35:44+03:00
Українські Новини
"Украинская стратегия" Гройсмана не будет выдвигать кандидатов в депутаты по мажоритарным округам

"Украинская стратегия" Гройсмана не будет выдвигать кандидатов в депутаты по мажоритарным округам

Партия "Украинская стратегия" Гройсмана не намерена выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.

Об этом Українським Новинам сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Партия выдвинула исключительно кандидатов по списку. Мажоритарки по состоянию на сегодня нет", - сказал он.

При этом он не уточнил, когда партия представит остальную часть списка и сколько человек в него войдут, однако подчеркнул, что это будет публично.

Также он назвал преждевременными вопросы о формировании коалиции в будущем составе Рады с партией "Слуга народа".

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

Ранее Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

Но Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана.

Больше новостей о: Владимир Гройсман выборы в Верховную Раду Украинская стратегия

Архив
Новости
Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Доверяй Делам", "Партия мира и развития" пойдут на парламентские выборы вместе 16:29
"Весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР 16:26
Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, – USAID 16:18
Сегодня состоится матч Украина-Сербия: где смотреть 16:00
Полиция пресекла деятельность трех незаконных реабилитационных центров с 87 людьми во Львовской области 15:59
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
больше новостей
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok