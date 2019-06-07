"Українська стратегія" Гройсмана не буде висувати кандидатів у депутати в мажоритарних округах

Партія "Українська стратегія" Гройсмана не має наміру висувати кандидатів в депутати Верховної Ради в мажоритарних округах.\r\nПро це Українським Новинам повідомив міністр юстиції Павло Петренко.\r\n"Партія висунула виключно кандидатів за списком. Мажоритарків станом на сьогодні немає", - сказав він.\r\nПри цьому він не уточнив, коли партія представить іншу частину списку і скільки в нього увійдуть, проте наголосив, що це буде публічно.\r\nТакож він назвав передчасними питання про формування коаліції в майбутньому складі Ради з партією "Слуга народу".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністр культури Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.\r\nРаніше Володимир Гройсман оголосив про своє рішення подати у відставку.\r\nАле Верховна Рада відмовилася прийняти відставку Гройсмана.