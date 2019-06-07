"Українська стратегія" Гройсмана не буде висувати кандидатів у депутати в мажоритарних округах

Партія "Українська стратегія" Гройсмана не має наміру висувати кандидатів в депутати Верховної Ради в мажоритарних округах.

Про це Українським Новинам повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Партія висунула виключно кандидатів за списком. Мажоритарків станом на сьогодні немає", - сказав він.

При цьому він не уточнив, коли партія представить іншу частину списку і скільки в нього увійдуть, проте наголосив, що це буде публічно.

Також він назвав передчасними питання про формування коаліції в майбутньому складі Ради з партією "Слуга народу".

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністр культури Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.

Раніше Володимир Гройсман оголосив про своє рішення подати у відставку.

Але Верховна Рада відмовилася прийняти відставку Гройсмана.