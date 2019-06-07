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07 июня 2019, пятница, 14:36 204
Президент 2019-06-07T14:36:10+03:00
Українські Новини
Зеленский думает приехать на съезд "Слуги народа" в ботсад

Зеленский думает приехать на съезд "Слуги народа" в ботсад

Президент Владимир Зеленский планирует принять участие в съезде политической партии "Слуга народа" в воскресенье, 9 июня.

Об этом Українським Новинам сообщил источник из окружения Президента.

"Он должен быть (на съезде)", - сказал источник.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" перенесла съезд в Национальном ботаническом саду имени Н.Н.Гришко в Киеве с 8 июня на 9 июня.

"Слуга народа" решила проверять в 3 этапа кандидатов в список партии для баллотирования в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Также партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

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