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07 червня 2019, пʼятниця, 11:21 20
Економіка 2019-06-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує падати в ціні у київських обмінниках

Рубль продовжує падати в ціні у київських обмінниках

У п'ятницю, 7 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 6 червня знизився на 1 копійку і становить 3,64 гривень за 10 рублів, а курс продажу знизився на 2 копійки і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в обмінниках на 7 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,64 4,20
Максимальний 4,05 5,00
Мінімальний 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок.

Раніше гривня подорожчала на міжбанку на 20 копійок.

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