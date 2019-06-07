Рубль продовжує падати в ціні у київських обмінниках

У п'ятницю, 7 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 6 червня знизився на 1 копійку і становить 3,64 гривень за 10 рублів, а курс продажу знизився на 2 копійки і становить 4,20 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в обмінниках на 7 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок.\r\nРаніше гривня подорожчала на міжбанку на 20 копійок.