Рубль в киевских обменниках начал дешеветь

В четверг, 6 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 5 июня понизился на 8 копеек и составил 3,65 гривен за 10 рублей, а курс продажи понизился на 5 копеек и составил 4,22 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы рубля в обменниках на 6 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,65\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после стремительного подорожания доллар рухнул сразу на 17 копеек.\r\nТем временем, официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек.