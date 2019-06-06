Рубль в киевских обменниках начал дешеветь

В четверг, 6 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 5 июня понизился на 8 копеек и составил 3,65 гривен за 10 рублей, а курс продажи понизился на 5 копеек и составил 4,22 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в обменниках на 6 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,65 4,22 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, после стремительного подорожания доллар рухнул сразу на 17 копеек.

Тем временем, официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек.