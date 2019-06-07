ГПУ не будет обращаться в суд для избрания Ющенко меры пресечения

Генеральная прокуратура не намерена обращаться в суд с ходатайством об избрании бывшему Президенту Виктору Ющенко меры пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Не видим оснований. Ющенко обещал выполнять процессуальные обязанности", - сообщил он.

По его словам, следствие надеется, что Ющенко не будет уклонятся от расследования.

При этом собеседник сообщил, что на этапе вручения Ющенко подозрения, были определенные препятствия.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

ГПУ вручила Ющенко подозрение в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".

Ющенко отказался давать показания ГПУ по делу "Межигорья".