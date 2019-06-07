ГПУ не будет обращаться в суд для избрания Ющенко меры пресечения

Генеральная прокуратура не намерена обращаться в суд с ходатайством об избрании бывшему Президенту Виктору Ющенко меры пресечения.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.\r\n"Не видим оснований. Ющенко обещал выполнять процессуальные обязанности", - сообщил он.\r\nПо его словам, следствие надеется, что Ющенко не будет уклонятся от расследования.\r\nПри этом собеседник сообщил, что на этапе вручения Ющенко подозрения, были определенные препятствия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".\r\nГПУ вручила Ющенко подозрение в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".\r\nЮщенко отказался давать показания ГПУ по делу "Межигорья".