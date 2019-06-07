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07 июня 2019, пятница, 09:49 104
Силовые структуры 2019-06-07T09:50:21+03:00
Українські Новини
ГПУ не будет обращаться в суд для избрания Ющенко меры пресечения

ГПУ не будет обращаться в суд для избрания Ющенко меры пресечения

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко

Генеральная прокуратура не намерена обращаться в суд с ходатайством об избрании бывшему Президенту Виктору Ющенко меры пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Не видим оснований. Ющенко обещал выполнять процессуальные обязанности", - сообщил он.

По его словам, следствие надеется, что Ющенко не будет уклонятся от расследования.

При этом собеседник сообщил, что на этапе вручения Ющенко подозрения, были определенные препятствия.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

ГПУ вручила Ющенко подозрение в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".

Ющенко отказался давать показания ГПУ по делу "Межигорья".

Больше новостей о: Виктор Янукович Ющенко Суд Межигорье ГПУ Пособник мера пресечения Растрата денежных средств

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