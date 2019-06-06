Ющенко отказался давать показания ГПУ по делу "Межигорья"

Бывший Президент Виктор Ющенко отказался давать показания Генеральной прокуратуре по делу о растрате 540 млн гривен и пособничестве экс-Президенту Виктору Януковичу в завладении комплексом зданий и сооружений урочища "Межгорье" (Киевская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.\r\n"Он воспользовался своим правом и отказался давать показания", - сообщил собеседник.\r\nПо его словам, Ющенко явился в ГПУ по вызову следствия, где ему лично вручили подозрение о причастности к растрате 540 млн гривен и пособничестве Януковичу в завладении "Межигорьем".\r\nОтвечать на какие-то вопросы в ходе допроса Ющенко отказался.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГПУ подтвердила сообщение о подозрении Ющенко по делу "Межигорья".\r\n Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.