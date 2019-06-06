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06 июня 2019, четверг, 11:15 85
Судебная власть 2019-06-06T11:15:43+03:00
Українські Новини
Ющенко отказался давать показания ГПУ по делу "Межигорья"

Ющенко отказался давать показания ГПУ по делу "Межигорья"

Виктор Ющенко. Фото: zn.ua
Виктор Ющенко. Фото: zn.ua

Бывший Президент Виктор Ющенко отказался давать показания Генеральной прокуратуре по делу о растрате 540 млн гривен и пособничестве экс-Президенту Виктору Януковичу в завладении комплексом зданий и сооружений урочища "Межгорье" (Киевская область).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

"Он воспользовался своим правом и отказался давать показания", - сообщил собеседник.

По его словам, Ющенко явился в ГПУ по вызову следствия, где ему лично вручили подозрение о причастности к растрате 540 млн гривен и пособничестве Януковичу в завладении "Межигорьем".

Отвечать на какие-то вопросы в ходе допроса Ющенко отказался.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ подтвердила сообщение о подозрении Ющенко по делу "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.

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