Ющенко отказался давать показания ГПУ по делу "Межигорья"

Бывший Президент Виктор Ющенко отказался давать показания Генеральной прокуратуре по делу о растрате 540 млн гривен и пособничестве экс-Президенту Виктору Януковичу в завладении комплексом зданий и сооружений урочища "Межгорье" (Киевская область).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

"Он воспользовался своим правом и отказался давать показания", - сообщил собеседник.

По его словам, Ющенко явился в ГПУ по вызову следствия, где ему лично вручили подозрение о причастности к растрате 540 млн гривен и пособничестве Януковичу в завладении "Межигорьем".

Отвечать на какие-то вопросы в ходе допроса Ющенко отказался.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ подтвердила сообщение о подозрении Ющенко по делу "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.