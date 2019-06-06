Папа Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", спровоцировав религиозный скандал

Папа Римский Франциск внес изменения в итальянский перевод текста молитвы "Отче наш". Новая редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей, сообщает "Русская служба BBC".\r\nТеологи и католические священнослужители работали над изменениями текста более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая. В новой редакции слова молитвы "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".\r\nФранциск говорил о необходимости изменить текст "Отче наш" еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.\r\n"Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения... Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, - это сатана, это роль сатаны", - объяснял понтифик.\r\nФранциск также отмечал, что изменения уже вносились в переводы молитвы на ряд других языков, в том числе на французский.\r\nРеакция на действия понтифика оказалась весьма неоднозначной. Часть католических иерархов поддержали позицию Франциска, однако нашлись и убежденные противники такой трактовки.\r\nК примеру, глава Южной баптистской католической семинарии в Луисвилле Альберт Молер в интервью газете Seattle Times назвал внесенные изменения "весьма проблематичными".\r\n"Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса. И именно эти слова папа предлагает изменить", - отметил Молер.\r\nРедактор издания Catholic World News Филип Лоулер заявил, что считает критику традиционного перевода необоснованной.\r\n"Папа Франциск имеет привычку говорить вещи, которые смущают людей, и это одна из таких вещей", - говорит он.\r\nМногие пользователи соцсетей также остались недовольны изменением текста молитвы, а некоторые из них даже предложили "уволить" Франциска с занимаемой должности.\r\nКак сообщали Українські Новини, Папа Римский Франциск пожелал мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи.\r\nТакже Папа Франциск признал секс-насилие над монахинями в церкви и заявил, что церковь больше не будет прикрывать священников-педофилов.