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06 июня 2019, четверг, 21:06 264
Европа 2019-06-06T21:11:08+03:00
Українські Новини
Папа Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", спровоцировав религиозный скандал

Папа Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", спровоцировав религиозный скандал

Папа Римский Франциск. Фото: feber.se
Папа Римский Франциск. Фото: feber.se

Папа Римский Франциск внес изменения в итальянский перевод текста молитвы "Отче наш". Новая редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей, сообщает "Русская служба BBC".

Теологи и католические священнослужители работали над изменениями текста более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая. В новой редакции слова молитвы "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".

Франциск говорил о необходимости изменить текст "Отче наш" еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.

"Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения... Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, - это сатана, это роль сатаны", - объяснял понтифик.

Франциск также отмечал, что изменения уже вносились в переводы молитвы на ряд других языков, в том числе на французский.

Реакция на действия понтифика оказалась весьма неоднозначной. Часть католических иерархов поддержали позицию Франциска, однако нашлись и убежденные противники такой трактовки.

К примеру, глава Южной баптистской католической семинарии в Луисвилле Альберт Молер в интервью газете Seattle Times назвал внесенные изменения "весьма проблематичными".

"Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса. И именно эти слова папа предлагает изменить", - отметил Молер.

Редактор издания Catholic World News Филип Лоулер заявил, что считает критику традиционного перевода необоснованной.

"Папа Франциск имеет привычку говорить вещи, которые смущают людей, и это одна из таких вещей", - говорит он.

Многие пользователи соцсетей также остались недовольны изменением текста молитвы, а некоторые из них даже предложили "уволить" Франциска с занимаемой должности.

Как сообщали Українські Новини, Папа Римский Франциск пожелал мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи.

Также Папа Франциск признал секс-насилие над монахинями в церкви и заявил, что церковь больше не будет прикрывать священников-педофилов.

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