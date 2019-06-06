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06 июня 2019, четверг, 07:25 515
Жизнь 2019-06-06T07:25:30+03:00
Українські Новини
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение

Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение

Гроза
Гроза

Сегодня, 6 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, в большинстве областей Украины, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой ожидаются грозы и дожди, а в центральной части страны и на западе - град и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

Так, сообщается, что I уровень опасности (желтый) объявлен во всех регионах, кроме крайних северных и восточных областей.

Отметим, что в Киеве погода 6 июня будет переменчивой, поскольку весь день дожди будут чередоваться с солнцем.

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Украине похолодает до +13 и пройдут проливные дожди.

Тем временем, появились завораживающие снимки бушующей грозы в Запорожье.

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