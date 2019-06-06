В пятницу Украину накроют дожди

7 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.\r\nВ Карпатах умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Трускавце умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Сваляве умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n6 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.\r\nНапомним, 5 июня в Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили.\r\nТакже 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.