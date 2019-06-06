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06 июня 2019, четверг, 19:28 75
Жизнь 2019-06-06T19:32:39+03:00
Українські Новини
В пятницу Украину накроют дожди

В пятницу Украину накроют дожди

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

7 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

6 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Напомним, 5 июня в Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили.

Также 5 июня Запорожье охватила зрелищная гроза, которую удалось заснять местным жителям.

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