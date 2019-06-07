Раптові грози після потужної спеки: синоптик дала прогноз до кінця тижня

У п'ятницю, 7 червня, зливи з грозами пройдуть у західних областях, місцями - у південних. Увечері дощі наблизяться до сходу.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Дощі з грозами 7-го червня найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині, а надвечір у п"ятницю пройдуть на Харківщині та Сумщині", - повідомила синоптик.\r\nЗа словами Діденко, під час нічних дощів з грозами на півночі і в центрі, на решті території - без опадів.\r\nПри цьому температура повітря в Україні завтра очікується +25...+30 градусів, а на вихідних спека посилиться до +28...+34 градусів.\r\nУ столиці ж у п'ятницю вдень - без істотних опадів. Температура повітря сягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30 градусів і вище.\r\nНа вихідних у Києві дощитиме.\r\n"8-9 червня у Києві - локальні періодичні дощі та спека, побережіть себе, тримайтеся ближче до цивілізації, бо раптова гроза може накрити миттєво", - повідомила Діденко.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження.\r\n\r\nТим часом з'явилися чарівні знімки бурхливої грози в Запоріжжі.\r\n