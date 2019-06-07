Раптові грози після потужної спеки: синоптик дала прогноз до кінця тижня

У п'ятницю, 7 червня, зливи з грозами пройдуть у західних областях, місцями - у південних. Увечері дощі наблизяться до сходу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі з грозами 7-го червня найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині, а надвечір у п"ятницю пройдуть на Харківщині та Сумщині", - повідомила синоптик.

За словами Діденко, під час нічних дощів з грозами на півночі і в центрі, на решті території - без опадів.

При цьому температура повітря в Україні завтра очікується +25...+30 градусів, а на вихідних спека посилиться до +28...+34 градусів.

У столиці ж у п'ятницю вдень - без істотних опадів. Температура повітря сягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30 градусів і вище.

На вихідних у Києві дощитиме.

"8-9 червня у Києві - локальні періодичні дощі та спека, побережіть себе, тримайтеся ближче до цивілізації, бо раптова гроза може накрити миттєво", - повідомила Діденко.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження.