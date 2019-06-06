Зеленський відповів на петицію за його відставку

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може знехтувати волею 73% виборців і залишити свій пост.

Про це він заявив, коментуючи електронну петицію про його відставку, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів, передають Українські Новини.

"По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів Президента України і підтримали мою кандидатуру", - йдеться у відповіді Зеленського.

Зеленський нагадує, що, згідно з Конституцією, Президент залишає свій пост: у разі відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерті, і додає, що з об'єктивних причин залишити свій пост у відповідності з пунктами 1, 2 та 4 не може.

"По-друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму", - йдеться у відповіді Президента.

Зеленський пропонує ініціатору та підтримали петицію вимагати у депутатів Верховної Ради якнайшвидшого прийняття внесеного ним в парламент законопроекту про імпічмент Президента, що дозволить домагатися його відставки законно.

Як повідомляли Українські Новини, 22 травня Максим Безрук зареєстрував на сайті Президента електронну петицію до Зеленського про його відставку, вже 23 травня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Глава АП Андрій Богдан заявив, що електронна петиція не є підставою для відставки Президента.

Після чого петиція про скасування петиції за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів