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06 июня 2019, четверг, 17:54 21
Судебная власть 2019-06-06T18:04:46+03:00
Українські Новини
В ходе обысков в Украинской ассоциации футбола изъяли документацию

В ходе обысков в Украинской ассоциации футбола изъяли документацию

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро изъяли документацию в ходе обыска в центральном офисе Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Была изъята только документация", - сказал он.

Собеседник не уточнил, какие документы были изъяты.

Другие вещи не изымались.

При этом начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук сообщил, что не владеет пока информацией о том, что было изъято в ходе следственных действий, которые прошли 5 июня.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.

В СМИ появилась информация о том что к коррупционным схемам в УАФ может быть причастен человек из окружения Луценко.

Также Генеральная прокуратура получила доступ к документам Федерации футбола Украины по делу о закупке искусственных футбольных полей.

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