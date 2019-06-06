В ходе обысков в Украинской ассоциации футбола изъяли документацию

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро изъяли документацию в ходе обыска в центральном офисе Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Была изъята только документация", - сказал он.

Собеседник не уточнил, какие документы были изъяты.

Другие вещи не изымались.

При этом начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук сообщил, что не владеет пока информацией о том, что было изъято в ходе следственных действий, которые прошли 5 июня.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.

В СМИ появилась информация о том что к коррупционным схемам в УАФ может быть причастен человек из окружения Луценко.

Также Генеральная прокуратура получила доступ к документам Федерации футбола Украины по делу о закупке искусственных футбольных полей.