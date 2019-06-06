В ходе обысков в Украинской ассоциации футбола изъяли документацию

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро изъяли документацию в ходе обыска в центральном офисе Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Была изъята только документация", - сказал он.\r\nСобеседник не уточнил, какие документы были изъяты.\r\nДругие вещи не изымались.\r\nПри этом начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук сообщил, что не владеет пока информацией о том, что было изъято в ходе следственных действий, которые прошли 5 июня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.\r\nВ СМИ появилась информация о том что к коррупционным схемам в УАФ может быть причастен человек из окружения Луценко.\r\nТакже Генеральная прокуратура получила доступ к документам Федерации футбола Украины по делу о закупке искусственных футбольных полей.