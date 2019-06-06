Гривня подорожчала на міжбанку на 20 копійок

Після того, як міжбанк знижував курс гривні 2 дні поспіль, гривня на міжбанку в четвер зміцнилася на 20 коп. до 26,68 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,90-26,94 UAH / USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,80-26,84 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 26,66-26, 70 UAH / USD.

У четвер НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 3,75% з 27,72 UAH / USD до 26,68 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ від покупки перейшов до продажу валют на міжбанку. Також у НБУ заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.

Тим часом голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначає, що за 3 літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.