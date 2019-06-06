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06 июня 2019, четверг, 15:49 263
Общество 2019-06-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Националисты жгут шины и файера под экс-имением Порошенко

Националисты жгут шины и файера под экс-имением Порошенко

Пикет под домом Порошенко. Фото:
Пикет под домом Порошенко. Фото: "Страна"

Сегодня, 6 июня, активисты пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом и требуют немедленного ареста самого Порошенко и его соратников Гладковских, причастных к скандалу вокруг "Укроборонпрома", сообщает "Страна".

Около 120 человек с флагами Украины и ОУН возле дома на улице Луговой жгут шины и файера.

Источник издания сообщает, что аналогичная акция, с участием около 100 человек, в ближайшее время начнется возле дома Олега Гладковского (Свинарчука), семья которого оказалась замешана в скандале с воровством в украинской оборонке.

Пикет под домом Порошенко. Фото: Пикет под домом Порошенко. Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, националисты выставили перед АП манекен Гладковского без рук и заявили, что будут менять тактику борьбы.

16 марта националисты забросали АП игрушечными свиньями. Силовики попали под "дождь" игрушечных свиней из огромной рогатки под АП.

Тем временем у Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома", а в Раде определились, когда отчитаются о расследовании коррупции в Вооруженных силах.

Больше новостей о: Националисты Олег Гладковский Петр Порошенко Игорь Гладковский Коррупция в "Укроборонпроме"

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