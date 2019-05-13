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13 мая 2019, понедельник, 16:30 1339
Верховная Рада и партии 2019-05-13T16:30:24+03:00
Українські Новини
В Раде определились, когда отчитаются о расследовании коррупции в Вооруженных силах

В Раде определились, когда отчитаются о расследовании коррупции в Вооруженных силах

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах намерена представить конечный отчет о проделанной работе на заседании 28 мая.

Об этом председатель ВСК, депутат Рады Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил на заседании ВСК в понедельник, передают Українські Новини.

"Наше следующее заседание состоится ориентировочно 28 мая. 28 мая мы будем планировать подводить итоги нашей работы и я предложу к утверждению конечный отчет", - сказал он.

Винник также отметил, что отчет будет представлен на заседании парламента для оценки работы ВСК.

"Мы будем просить потом председателя Верховной Рады поставить этот вопрос (конечный отчёт) к рассмотрению в стенах парламента, чтобы парламент определился, утверждать нашу работу или нет", - отметил депутат.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко требует у правоохранителей проверить информацию, опубликованную журналистами программы "Наші гроші", относительно хищений должностными лицами "Укроборонпром", и поддержал отстранение Гладковского от должности на время расследования.

ГФС установила 22 млн гривен коррупционных убытков при поставках запчастей "Укроборонпрому".

САП начала расследовать возможные хищения чиновников "Укроборонрома".

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