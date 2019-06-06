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06 червня 2019, четвер, 15:48 54
Суспільство 2019-06-06T18:00:04+03:00
Українські Новини
Націоналісти палять шини і фаєри під екс-маєтком Порошенка

Націоналісти палять шини і фаєри під екс-маєтком Порошенка

Пікет під будинком Порошенка. Фото:
Пікет під будинком Порошенка. Фото: "Країна"

Сьогодні, 6 червня, активісти пікетують маєток екс-президента України Петра Порошенка в Козині під Києвом і вимагають негайного арешту самого Порошенка і його соратників Гладковських, причетних до скандалу навколо "Укроборонпрому", повідомляє "Страна".

Близько 120 чоловік з прапорами України і ОУН біля будинку на вулиці Луговій палять шини і фаєри.

Джерело видання повідомляє, що аналогічна акція, за участю близько 100 осіб, найближчим часом почнеться біля будинку Олега Гладковського (Свинарчука), родина якого виявилася замішана в скандалі з розкраданням в українській оборонці.

Пікет під будинком Порошенко. Фото: Пікет під будинком Порошенко. Фото: "Країна"

Як повідомляли Українські Новини, націоналісти виставили перед АП манекен Гладковського без рук і заявили, що будуть міняти тактику боротьби.

16 березня націоналісти закидали АП іграшковими свинями. Силовики потрапили під "дощ" іграшкових свиней з величезної рогатки під АП.

Тим часом у Зеленського проти ліквідації "Укроборонпрому", а в Раді визначилися, коли відзвітують про розслідування корупції у Збройних силах.

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