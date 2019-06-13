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13 червня 2019, четвер, 07:08 12
Життя 2019-06-13T08:30:01+03:00
Українські Новини
Де відпочити на Трійцю в Україні і знайти душевний спокій

Де відпочити на Трійцю в Україні і знайти душевний спокій

Трійця. Фото: pixabay
Трійця. Фото: pixabay

У 2019 свято Святої Трійці випадає на 16 червня, утворюючи, таким чином, три вихідні дні для українців.

День Трійці, з якою пов'язано багато традицій, це гарний привід відпочити і провести час з близькими.

В першу чергу в свято Святого Духа їдуть в святі місця, де можна знайти наново душевні оновлення і помолитися за зцілення. Безсумнівно, найвідомішим таким місцем є церковний комплекс Києво-Печерської Лаври. Печери і монастирі Лаври зберігають багато чудесних історій про позбавлення від хвороб і напастей.

Навпаки, одним з найменш відомих святих місць можна назвати Іосафатову долину в с. Голиченці Вінницької області. Ці місця наповнені багатотисячними прощами до святих місць і цілющої води, здатної вилікувати від багатьох хвороб.

Обов'язково варто відвідати Свято-Успенську Почаївську Лавру – одну з найбільш шанованих українських святинь. У Почаївської Чудотворної ікони Божої Матері зцілюються незрячі та хворі на різні тяжкі захворювання.

Поїздка до Шацьких озер, що розташовані у Волинській області, також принесе душевний спокій і умиротворення при милуванні красою блакитних чистих озер і місцевих лісів.

І, безаперечно, вражаючі гірські вершини і мальовничі озера, серед яких одне з найгарніших в Україні і найбільше в Карпатах, Синевир, допоможуть відпочити душею і тілом і залишать тільки найкращі спогади.

Нагадаємо, що за традицією Троїцькі забави починаються в суботу.

Крім того, довгі вихідні чекають і завдяки дню Конституції.

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