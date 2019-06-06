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06 июня 2019, четверг, 12:44 528
Политика 2019-06-06T13:00:54+03:00
Українські Новини
Суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ Кононенко в центре Киева

Суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ Кононенко в центре Киева

Печерский районный суд Киева наложил арест на трехкомнатную квартиру бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко в центре столицы и запретил ему ее продавать или распоряжаться ею другим способом.

Об этом говорится в копии решения суда, которую обнародовал бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов в Facebook, передают Українськi Новини.

Такое решение суд принял 6 июня в рамках обеспечения иска, поданного командой Портнова к Печерской райадминистрации Киева, Киевской горадминистрации и СБУ.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Портнов сообщил также в соцсети, что цель - вернуть государству украденное у него имущество и ещё раз передать сигнал приспешникам бывшего Президента Петра Порошенко о том, что все украденное будет возвращено обратно.

Ранее СМИ сообщали, что Кононенко получил служебную квартиру в 100 кв.м. в элитном жилом комплексе "Джек хаус", который был построен с нарушением проекта - было незаконно достроено пять этажей.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко.

Ранее замглавы СБУ Кононенко подал в отставку.

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