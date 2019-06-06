Рубль у київських обмінниках почав дешевшати

У четвер, 6 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 5 червня знизився на 8 копійок і становив 3,65 гривень за 10 рублів, а курс продажу знизився на 5 копійок і становив 4,22 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в обмінниках на 6 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,65\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після стрімкого подорожчання долар впав відразу на 17 копійок.\r\nТим часом, офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок.