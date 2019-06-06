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06 червня 2019, четвер, 11:40 6
Економіка 2019-06-06T11:45:05+03:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках почав дешевшати

Рубль у київських обмінниках почав дешевшати

У четвер, 6 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 5 червня знизився на 8 копійок і становив 3,65 гривень за 10 рублів, а курс продажу знизився на 5 копійок і становив 4,22 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в обмінниках на 6 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,65 4,22
Максимальний 4,05 5,00
Мінімальний 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, після стрімкого подорожчання долар впав відразу на 17 копійок.

Тим часом, офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок.

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