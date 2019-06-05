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05 июня 2019, среда, 10:35 810
Финансы 2019-06-05T10:37:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подорожали в обменниках в среду

Доллар и евро подорожали в обменниках в среду

Деньги. Фото: НАБУ
Деньги. Фото: НАБУ

После того, как после резкого падения доллар и евро взлетели в обменниках, курс продажи наличного доллара повысился на 1,3 коп. до 27,1942 UAH/USD, покупки понизился на 0,52 коп. до 26,7964 UAH/USD

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 июня на 1,3 коп. до 27,1942 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,52 коп. до 26,7964 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 9,26 коп. до 30,0097 UAH/EUR, курс продажи повысился на 10,57 коп. до 30,6406 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7964 27,1942 30,0097 30,6406 3,73 4,27
Максимальный 27,0000 27,5000 30,4500 30,9500 4,05 5,00
Минимальный 26,3000 27,0000 29,0000 30,3300 3,00 4,07

Как сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну в среду.

Также Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. 

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