Доллар и евро подорожали в обменниках в среду

После того, как после резкого падения доллар и евро взлетели в обменниках, курс продажи наличного доллара повысился на 1,3 коп. до 27,1942 UAH\/USD, покупки понизился на 0,52 коп. до 26,7964 UAH\/USD\r\nВ среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 июня на 1,3 коп. до 27,1942 UAH\/USD, курс покупки понизился на 0,52 коп. до 26,7964 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 9,26 коп. до 30,0097 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 10,57 коп. до 30,6406 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,7964\r\n27,1942\r\n30,0097\r\n30,6406\r\n3,73\r\n4,27\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n27,0000\r\n27,5000\r\n30,4500\r\n30,9500\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,3000\r\n27,0000\r\n29,0000\r\n30,3300\r\n3,00\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну в среду.\r\nТакже Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.