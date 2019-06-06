Після стрімкого подорожчання долар обвалився відразу на 17 копійок

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 червня на 17,55 коп. до 26,9972 UAH\/USD, курс купівлі - на 15,4 коп. до 26,6416 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 9,44 коп. до 29,8766 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 17,2 коп. до 30,4438 UAH\/EUR.Курси готівкової іноземної валюти:\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,6416\r\n26,9972\r\n29,8766\r\n30,4438\r\n3,68\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,8500\r\n27,3000\r\n30,2000\r\n30,8000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,1000\r\n26,8500\r\n29,0000\r\n30,1500\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося.\r\nТим часом, офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок.