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06 червня 2019, четвер, 10:05 23
Економіка 2019-06-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
Після стрімкого подорожчання долар обвалився відразу на 17 копійок

Після стрімкого подорожчання долар обвалився відразу на 17 копійок

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 червня на 17,55 коп. до 26,9972 UAH/USD, курс купівлі - на 15,4 коп. до 26,6416 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 9,44 коп. до 29,8766 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,2 коп. до 30,4438 UAH/EUR.Курси готівкової іноземної валюти:

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,6416 26,9972 29,8766 30,4438 3,68 4,24
Максимальний 26,8500 27,3000 30,2000 30,8000 4,05 5,00
Мінімальний 26,1000 26,8500 29,0000 30,1500 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося.

Тим часом, офіційний курс гривні знову підскочив на 27 копійок.

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