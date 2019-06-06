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06 июня 2019, четверг, 08:16 16
Силовые структуры 2019-06-06T08:16:45+03:00
Українські Новини
В зоне ООС боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший и раненый

В зоне ООС боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший и раненый

На Донбассе продолжается обострение - за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие обстрелов со стороны сепаратистов погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Всего за сутки противник 12 раз нарушал режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - добавили в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка и Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза у н.п. Старый Айдар, Крымское, Золотое.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сообщили в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ООС, вследствие чего 2 военных погибли и 3 были ранены.

В среду из-за обстрела боевиками позиций сил ООС погиб еще 1 военный.

Зеленский предупредил РФ, что обострение конфликта - плохой фон для переговоров в Минске.

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