Уволенных полицейские массово восстанавливают в судах, - МВД

Суды восстанавливают в должности полицейских, которые не прошли аттестацию, в том числе и потому, что есть противоречие между трудовым законодательством и нормами аттестации в Национальной полиции. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко, передает Громадське.

По его словам, около 800 полицейских восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию. В целом после аттестации уволили более 3000 правоохранителей.

"Это следствие того, что суды принимают такие решения, и наверняка следствие того, что есть определенное противоречие между трудовым законодательством, не позволяющим быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентировали аттестацию в рядах Нацполиции", - сказал Шевченко.

Он также рассказал, что в основном решения суда о восстановлении в должности полицейских подлежат немедленному исполнению."Суд обязывает руководящий полицейский орган выполнить решение, а затем, если хотите - обжалуйте", - пояснил представитель МВД.Шевченко добавил, что Нацполиция оспаривает такие решения, однако конкретное количество поданных апелляций он не может назвать.

Напомним, что МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся после увольнения.

Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

А затем Нацполиция уволила двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка.