Уволенных полицейские массово восстанавливают в судах, - МВД

Суды восстанавливают в должности полицейских, которые не прошли аттестацию, в том числе и потому, что есть противоречие между трудовым законодательством и нормами аттестации в Национальной полиции. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко, передает Громадське.\r\nПо его словам, около 800 полицейских восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию. В целом после аттестации уволили более 3000 правоохранителей.\r\n"Это следствие того, что суды принимают такие решения, и наверняка следствие того, что есть определенное противоречие между трудовым законодательством, не позволяющим быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентировали аттестацию в рядах Нацполиции", - сказал Шевченко.\r\nОн также рассказал, что в основном решения суда о восстановлении в должности полицейских подлежат немедленному исполнению."Суд обязывает руководящий полицейский орган выполнить решение, а затем, если хотите - обжалуйте", - пояснил представитель МВД.Шевченко добавил, что Нацполиция оспаривает такие решения, однако конкретное количество поданных апелляций он не может назвать.\r\nНапомним, что МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся после увольнения.\r\nГолосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nА затем Нацполиция уволила двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка.