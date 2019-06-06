подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
06 июня 2019, четверг, 08:00 1212
Силовые структуры 2019-06-06T08:00:53+03:00
Українські Новини
Уволенных полицейские массово восстанавливают в судах, - МВД

Уволенных полицейские массово восстанавливают в судах, - МВД

Суды восстанавливают в должности полицейских, которые не прошли аттестацию, в том числе и потому, что есть противоречие между трудовым законодательством и нормами аттестации в Национальной полиции. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко, передает Громадське.

По его словам, около 800 полицейских восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию. В целом после аттестации уволили более 3000 правоохранителей.

"Это следствие того, что суды принимают такие решения, и наверняка следствие того, что есть определенное противоречие между трудовым законодательством, не позволяющим быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентировали аттестацию в рядах Нацполиции", - сказал Шевченко.

Он также рассказал, что в основном решения суда о восстановлении в должности полицейских подлежат немедленному исполнению."Суд обязывает руководящий полицейский орган выполнить решение, а затем, если хотите - обжалуйте", - пояснил представитель МВД.Шевченко добавил, что Нацполиция оспаривает такие решения, однако конкретное количество поданных апелляций он не может назвать.

Напомним, что МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся после увольнения.

Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

А затем Нацполиция уволила двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка.

Больше новостей о: МВД Нацполиция Восстановление в должности

Архив
Новости
В зоне ООС боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший и раненый 08:16
Уволенных полицейские массово восстанавливают в судах, - МВД 08:00
Убийство ребенка под Киевом: следователи не требовали экспертизу на алкоголь, потому что был выходной 07:54
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Супрун рассказала о симптомах ботулизма и как уберечься от него 07:02
больше новостей
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство 10:22
Речь Зеленского в Брюсселе взорвала обсуждениями соцсети 08:27
Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ 15:53
больше новостей
Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов 12:03
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Лариса Цокол. Суддя. Фото:
ВСП отменил наказание для скандальной судьи Цокол, которая освободила Саакашвили 17:13
Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности 18:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok