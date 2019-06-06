Звільнених поліцейські масово відновлюють в судах, - МВС

Суди відновлюють на посаді поліцейських, які не пройшли атестацію, у тому числі й тому, що є протиріччя між трудовим законодавством і нормами атестації в Національній поліції. Про це заявив представник МВС Артем Шевченко, передає Громадське.

За його словами, близько 800 поліцейських відновилися на посаді після того, як не пройшли переатестацію. У цілому після атестації звільнили понад 3000 правоохоронців.

"Це наслідок того, що суди приймають такі рішення, і напевно наслідок того, що є певна суперечність між трудовим законодавством, не дозволяє швидко і легко звільняти людей, і тими нормами, які регламентували атестацію в рядах Нацполіції", - сказав Шевченко.

Він також розповів, що в основному рішення суду про поновлення на посаді поліцейських підлягають негайному виконанню."Суд зобов'язує керівний поліцейський орган виконати рішення, а потім, якщо хочете - оскаржуйте", - пояснив представник МВС.Шевченко додав, що Нацполіція оскаржує такі рішення, проте конкретну кількість поданих апеляцій він не може назвати.

Нагадаємо, що МВС перегляне справи поліцейських, що поновилися після звільнення.

Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

А потім Нацполіція звільнила двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини.