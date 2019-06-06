Убийство ребенка под Киевом: следователи не требовали экспертизу на алкоголь, потому что был выходной

Следователи не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз с подозреваемыми в убийстве в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, поскольку был выходной день. Об этом сообщил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, пишет Громадське.

Так, сообщается, что следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались проходить тесты на алкоголь.

Тем временем, ГБР расследует попытку сокрытия убийстваполицейскими 5-летнего мальчика.

Также подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом полицейские не давали показаний.