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06 июня 2019, четверг, 06:00 1771
Lifestyle 2019-06-06T06:00:03+03:00
Українські Новини
Сегодня Вознесение Господне: запреты и народные традиции

Сегодня Вознесение Господне: запреты и народные традиции

Вознесение Господне. Фото: molodost35
Вознесение Господне. Фото: molodost35

Сегодня, 6 июня, Православная церковь отмечает Вознесение Господне – великий праздник, отмечаемый на сороковой день после Пасхи. Считается, что после этого срока, Иисус завершил земное служение и вознесся на небо. Об известных поверьях и традициях расскажут Українські Новини.

Вознесение Господне – переходящий праздник, зависящий от Пасхи. Он отмечается на сороковой день после Воскресения Христова и завершает пасхальный период.

В период от самой Пасхи до Вознесения люди старались не отказывать в милостыне и не проявлять жадность, поскольку существовало поверье, что Христос может явиться в обличии нищего для проверки чистоты души человека. Иное поверье утверждало, что в этот период умершие грешники имели возможность увидеть праведников.

В народе верят, что земля утром на Вознесение плачет, ведь горюет о Христе, отправившемся на небо, из-за чего в праздничное утро на траве лежит роса, обладающая лечебной силой. А также, что в этот день, принимая Господа, небеса открываются и исполняют желания просящих.  

Священники в этот день надевают белые рясы и читают праздничную службу. Христианам в праздник рекомендовано посетить храм, а также причаститься.

Как и в любые другие большие праздника, запрещается тяжелый труд и необязательные дела. День нужно провести с почтением и духовным покоем, поэтому, соответственно, нельзя злиться, ссориться и сквернословить.

Народные приметы:

  • если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила;
  • если трава пахнет сильнее обычного - к дождю;
  • дождливая погода в Вознесение сулит болезни и неурожай;
  • утренняя роса на Вознесение подарит молодость и красоту каждому, кто умоется ею.

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