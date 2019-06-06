Сьогодні Вознесіння Господнє: заборони і народні традиції

Сьогодні, 6 червня, Православна церква відзначає Вознесіння Господнє – велике свято, що відзначається на сороковий день після Великодня. Вважається, що після цього терміну Ісус завершив земне служіння і вознісся на небо. Про відомі повір'я та традиції розкажуть Українські Новини.\r\nВознесіння Господнє – перехідне свято, що залежить від Великодня. Воно відзначається на сороковий день після Воскресіння Христового і завершує пасхальний період.\r\nУ період від Великодня до Вознесіння люди намагалися не відмовляти в милостині і не проявляти жадібність, оскільки існувало повір'я, що Христос може з'явитися в образі жебрака для перевірки чистоти душі людини. Інше повір'я стверджувало, що в цей період померлі грішники мали можливість побачити праведників.\r\nВ народі вірять, що земля вранці на Вознесіння плаче, адже горює за Христом, що відправився на небо, через що у святковий ранок на траві лежить роса, що володіє лікувальною силою. А також, що в цей день, забираючи Господа, небеса відкриваються і виконують бажання прохачів.\r\nСвященики в цей день одягають білі ряси і читають святкову службу. Християнам у свято рекомендовано відвідати храм, а також причаститися.\r\nЯк і в інші великі свята, забороняється важка праця і необов'язкові справи. День потрібно провести з повагою та духовним спокоєм, тому, відповідно, не можна злитися, сваритися і лихословити.\r\nНародні прикмети:\r\n\r\nякщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла;\r\nякщо трава пахне сильніше звичного - на дощ;\r\nдощова погода на Вознесіння віщує хвороби і неврожай;\r\nранкова роса на Вознесіння подарує молодість і красу кожному, хто вмиється нею.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі.\r\nРаніше відсвяткували День Кирила і Мефодія: заборони та народні традиції.\r\nВлітку українці відзначать Трійцю: дата свята і головні традиції.