Сьогодні Вознесіння Господнє: заборони і народні традиції

Сьогодні, 6 червня, Православна церква відзначає Вознесіння Господнє – велике свято, що відзначається на сороковий день після Великодня. Вважається, що після цього терміну Ісус завершив земне служіння і вознісся на небо. Про відомі повір'я та традиції розкажуть Українські Новини.

Вознесіння Господнє – перехідне свято, що залежить від Великодня. Воно відзначається на сороковий день після Воскресіння Христового і завершує пасхальний період.

У період від Великодня до Вознесіння люди намагалися не відмовляти в милостині і не проявляти жадібність, оскільки існувало повір'я, що Христос може з'явитися в образі жебрака для перевірки чистоти душі людини. Інше повір'я стверджувало, що в цей період померлі грішники мали можливість побачити праведників.

В народі вірять, що земля вранці на Вознесіння плаче, адже горює за Христом, що відправився на небо, через що у святковий ранок на траві лежить роса, що володіє лікувальною силою. А також, що в цей день, забираючи Господа, небеса відкриваються і виконують бажання прохачів.

Священики в цей день одягають білі ряси і читають святкову службу. Християнам у свято рекомендовано відвідати храм, а також причаститися.

Як і в інші великі свята, забороняється важка праця і необов'язкові справи. День потрібно провести з повагою та духовним спокоєм, тому, відповідно, не можна злитися, сваритися і лихословити.

Народні прикмети:

якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла;

якщо трава пахне сильніше звичного - на дощ;

дощова погода на Вознесіння віщує хвороби і неврожай;

ранкова роса на Вознесіння подарує молодість і красу кожному, хто вмиється нею.

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