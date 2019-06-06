підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 06:00 91
Lifestyle 2019-06-06T09:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Вознесіння Господнє: заборони і народні традиції

Сьогодні Вознесіння Господнє: заборони і народні традиції

Вознесіння Господнє. Фото: molodost35
Вознесіння Господнє. Фото: molodost35

Сьогодні, 6 червня, Православна церква відзначає Вознесіння Господнє – велике свято, що відзначається на сороковий день після Великодня. Вважається, що після цього терміну Ісус завершив земне служіння і вознісся на небо. Про відомі повір'я та традиції розкажуть Українські Новини.

Вознесіння Господнє – перехідне свято, що залежить від Великодня. Воно відзначається на сороковий день після Воскресіння Христового і завершує пасхальний період.

У період від Великодня до Вознесіння люди намагалися не відмовляти в милостині і не проявляти жадібність, оскільки існувало повір'я, що Христос може з'явитися в образі жебрака для перевірки чистоти душі людини. Інше повір'я стверджувало, що в цей період померлі грішники мали можливість побачити праведників.

В народі вірять, що земля вранці на Вознесіння плаче, адже горює за Христом, що відправився на небо, через що у святковий ранок на траві лежить роса, що володіє лікувальною силою. А також, що в цей день, забираючи Господа, небеса відкриваються і виконують бажання прохачів.

Священики в цей день одягають білі ряси і читають святкову службу. Християнам у свято рекомендовано відвідати храм, а також причаститися.

Як і в інші великі свята, забороняється важка праця і необов'язкові справи. День потрібно провести з повагою та духовним спокоєм, тому, відповідно, не можна злитися, сваритися і лихословити.

Народні прикмети:

  • якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла;
  • якщо трава пахне сильніше звичного - на дощ;
  • дощова погода на Вознесіння віщує хвороби і неврожай;
  • ранкова роса на Вознесіння подарує молодість і красу кожному, хто вмиється нею.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі.

Раніше відсвяткували День Кирила і Мефодія: заборони та народні традиції.

Влітку українці відзначать Трійцю: дата свята і головні традиції.

Більше новин про: Традиції Народні прикмети Свято сьогодні заборони на свято

Архів
Новини
ЄБРР вирішив виділити Укргазбанку $40 млн 09:03
В зоні ООС бойовики 12 раз обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранений 08:16
Звільнених поліцейські масово відновлюють в судах, - МВС 08:00
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Сьогодні майже всю Україну охопить негода, оголошено штормове попередження 07:25
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
"Соціальна справедливість" вітає відновлення переговорів з деокупації Донбасу 11:32
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Восход Солар спростовує незаконні платежі на пов'язані структури, – заява директора 11:01
більше новин
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok