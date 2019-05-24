подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
24 мая 2019, пятница, 06:00 4168
Lifestyle 2019-05-24T06:00:04+03:00
Українські Новини
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы

Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы

Святой Кирилл вместе с братом Мефодием и их учениками составили славянскую азбуку и перевели важнейшие богослужебные книги. Фото: azbyka.ru
Святой Кирилл вместе с братом Мефодием и их учениками составили славянскую азбуку и перевели важнейшие богослужебные книги. Фото: azbyka.ru

Сегодня, 24 мая, Православная Церковь почитает равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку. Братья были просветителями и стали первыми переводчиками богослужебных книг на славянский язык. О жизнедеятельности святых и народных приметах в день почтения расскажут Українські Новини.

Братья происходят от знатной семьи, в которой было 7 детей: Мефодий был самым старшим, а Кирилл – младшим.  Святой Мефодий имел военное звание и был учен, но вскоре принял монашеский постриг.

Святой Кирилл же восхищал окружающих незаурядными интеллектуальными способностями, получил образование у лучших учителей и был признан в народе мудрым. После обучения святой получил сан, однако вскоре тайно удалился из столицы и отправился к брату для монашеской жизни.

Братья призывались императором для проведения проповедей. Однажды служба свела их с послами Моравии, просившими о проповедях на славянском языке. Святой Кирилл вместе с братом Мефодием и их учениками принялся составлять славянскую азбуку. Также были переведены важнейшие богослужебные книги.

В Моравии братьев ждал теплый прием от народа, однако и гнев от немецких епископов, не признававших славянский язык церковным. Для решения восставшего вопроса, они были призваны к папе Римскому.

При встрече святые преподнесли мо­щи свя­щен­но­му­че­ни­ка Кли­мен­та (па­пы Рим­ско­го), которые они обнаружили во время путешествий. Святые были приняты с почетом и приветствием славянской литургии.

Традиции

В праздник запрещалось работать с землей, ведь можно было прогневить святых (в праздник также почитали и священномученика Мокия). В народе по этому поводу даже ходило поверье, что, если ослушаться, все посевы побьет град, который нередко воспринимался как Божье наказание за человеческие проступки.

Считается, что к этому дню погода становится по-летнему жаркой. Часто на Мокия предсказывают погоду, создавая устойчивые приметы:

  • если небо на Мокия прохудилось - все лето будет дождь лить;
  • если туманно и багровый восход солнца, а днем дождь - будет лето мокрое и грозное;
  • мокро на Мокия – жди лета еще мокрее;
  • если поземный туман, образовавшийся вечером, расходится до восхода солнца - близится ненастье.

Как сообщали Українські Новини, вчера почитали апостола Симона Зилота: поверья и традиции.

А 22 мая прошел День летнего Николая Чудотворца.

Больше новостей о: Православие Традиции Православный праздник Народные приметы Праздник сегодня Запреты на праздник

Архив
Новости
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Сегодня состоится Священный синод Православной церкви Украины 06:00
В Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады 00:01
Глава АП Зеленского за переговоры с Россией 23:45
У Зеленского не считают петицию основанием для его отставки 23:15
больше новостей
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
У Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады 14:56
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП 10:06 Документ
Святослав Вакарчук. Скриншот: телеканал ICTV/YouTube
Вакарчук выступил против референдумов, хотя в 2014 хотел решить на них вопросы языка и федерализации 07:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok