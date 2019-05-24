Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы

Святой Кирилл вместе с братом Мефодием и их учениками составили славянскую азбуку и перевели важнейшие богослужебные книги. Фото: azbyka.ru

Святой Кирилл вместе с братом Мефодием и их учениками составили славянскую азбуку и перевели важнейшие богослужебные книги. Фото: azbyka.ru

Сегодня, 24 мая, Православная Церковь почитает равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку. Братья были просветителями и стали первыми переводчиками богослужебных книг на славянский язык. О жизнедеятельности святых и народных приметах в день почтения расскажут Українські Новини.

Братья происходят от знатной семьи, в которой было 7 детей: Мефодий был самым старшим, а Кирилл – младшим. Святой Мефодий имел военное звание и был учен, но вскоре принял монашеский постриг.

Святой Кирилл же восхищал окружающих незаурядными интеллектуальными способностями, получил образование у лучших учителей и был признан в народе мудрым. После обучения святой получил сан, однако вскоре тайно удалился из столицы и отправился к брату для монашеской жизни.

Братья призывались императором для проведения проповедей. Однажды служба свела их с послами Моравии, просившими о проповедях на славянском языке. Святой Кирилл вместе с братом Мефодием и их учениками принялся составлять славянскую азбуку. Также были переведены важнейшие богослужебные книги.

В Моравии братьев ждал теплый прием от народа, однако и гнев от немецких епископов, не признававших славянский язык церковным. Для решения восставшего вопроса, они были призваны к папе Римскому.

При встрече святые преподнесли мо­щи свя­щен­но­му­че­ни­ка Кли­мен­та (па­пы Рим­ско­го), которые они обнаружили во время путешествий. Святые были приняты с почетом и приветствием славянской литургии.

Традиции

В праздник запрещалось работать с землей, ведь можно было прогневить святых (в праздник также почитали и священномученика Мокия). В народе по этому поводу даже ходило поверье, что, если ослушаться, все посевы побьет град, который нередко воспринимался как Божье наказание за человеческие проступки.

Считается, что к этому дню погода становится по-летнему жаркой. Часто на Мокия предсказывают погоду, создавая устойчивые приметы:

если небо на Мокия прохудилось - все лето будет дождь лить;

если туманно и багровый восход солнца, а днем дождь - будет лето мокрое и грозное;

мокро на Мокия – жди лета еще мокрее;

если поземный туман, образовавшийся вечером, расходится до восхода солнца - близится ненастье.

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