Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы

Сегодня, 24 мая, Православная Церковь почитает равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку. Братья были просветителями и стали первыми переводчиками богослужебных книг на славянский язык. О жизнедеятельности святых и народных приметах в день почтения расскажут Українські Новини.\r\nБратья происходят от знатной семьи, в которой было 7 детей: Мефодий был самым старшим, а Кирилл – младшим. Святой Мефодий имел военное звание и был учен, но вскоре принял монашеский постриг.\r\nСвятой Кирилл же восхищал окружающих незаурядными интеллектуальными способностями, получил образование у лучших учителей и был признан в народе мудрым. После обучения святой получил сан, однако вскоре тайно удалился из столицы и отправился к брату для монашеской жизни.\r\nБратья призывались императором для проведения проповедей. Однажды служба свела их с послами Моравии, просившими о проповедях на славянском языке. Святой Кирилл вместе с братом Мефодием и их учениками принялся составлять славянскую азбуку. Также были переведены важнейшие богослужебные книги.\r\nВ Моравии братьев ждал теплый прием от народа, однако и гнев от немецких епископов, не признававших славянский язык церковным. Для решения восставшего вопроса, они были призваны к папе Римскому.\r\nПри встрече святые преподнесли мощи священномученика Климента (папы Римского), которые они обнаружили во время путешествий. Святые были приняты с почетом и приветствием славянской литургии.\r\nТрадиции\r\nВ праздник запрещалось работать с землей, ведь можно было прогневить святых (в праздник также почитали и священномученика Мокия). В народе по этому поводу даже ходило поверье, что, если ослушаться, все посевы побьет град, который нередко воспринимался как Божье наказание за человеческие проступки.\r\nСчитается, что к этому дню погода становится по-летнему жаркой. Часто на Мокия предсказывают погоду, создавая устойчивые приметы:\r\n\r\nесли небо на Мокия прохудилось - все лето будет дождь лить;\r\nесли туманно и багровый восход солнца, а днем дождь - будет лето мокрое и грозное;\r\nмокро на Мокия – жди лета еще мокрее;\r\nесли поземный туман, образовавшийся вечером, расходится до восхода солнца - близится ненастье.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, вчера почитали апостола Симона Зилота: поверья и традиции.\r\nА 22 мая прошел День летнего Николая Чудотворца.