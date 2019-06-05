После падения гривна на межбанке существенно укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 25 коп. до 26,88 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,04-27,10 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,97-26,99 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,85-26,90 UAH\/USD.\r\nВ среду НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,03% с 27,72 UAH\/USD до 26,88 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник также понизился на 22 копейки. \r\nЗа 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nТем временем глава Совета НБУ Богдан Данилишин отмечает, что за три летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а в сентябре – 1,7 млрд долларов.