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05 июня 2019, среда, 17:11 87
Финансы 2019-06-05T17:18:00+03:00
Українські Новини
После падения гривна на межбанке существенно укрепилась

После падения гривна на межбанке существенно укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 25 коп. до 26,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,04-27,10 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,97-26,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,85-26,90 UAH/USD.

В среду НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,03% с 27,72 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник также понизился на 22 копейки. 

За 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Тем временем глава Совета НБУ Богдан Данилишин отмечает, что за три летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а в сентябре – 1,7 млрд долларов.

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