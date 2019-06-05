Після падіння гривня на міжбанку істотно зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 6 коп. в середу зміцнився на 25 коп. до 26,88 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,04-27,10 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,97-26,99 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,85-26,90 UAH\/USD.\r\nУ середу НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 3,03% з 27,72 UAH\/USD до 26,88 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок також знизився на 22 копійки.\r\nЗа 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nТим часом глава Ради НБУ Богдан Данилишин зазначає, що за три літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а у вересні – 1,7 млрд доларів.