Після падіння гривня на міжбанку істотно зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 6 коп. в середу зміцнився на 25 коп. до 26,88 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,04-27,10 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,97-26,99 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,85-26,90 UAH/USD.

У середу НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 3,03% з 27,72 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок також знизився на 22 копійки.

За 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Тим часом глава Ради НБУ Богдан Данилишин зазначає, що за три літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а у вересні – 1,7 млрд доларів.