ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області

Про це сказав директор ДБР Роман Труба на засіданні правоохоронного комітету у Верховній Раді, передають Українські Новини.

Він зазначив, що бюро отримало інформацію про поранення дитини 1 червня в 5:20 та о 13:00 відкрило справу за фактом тяжкого тілесного ушкодження.

При цьому, за словами Труби, в цей же день почала з'являтися інформація, про можливе травмування дитини через падіння, а не від вогнепального поранення.

Враховуючи це, ДБР відкрило нове кримінальне провадження за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу.

Детективи бюро розслідують, чи була спеціально поширена неправдива інформація в ЗМІ і чи причетна до цього поліція.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков вимагає терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика.

Раніше Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.